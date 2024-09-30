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12:47, 30 сентября 2024Экономика

В Госдуме отреагировали на идею разрешить передачу родителям пенсионных баллов

Депутат Бессараб не поддержала идею передачи пенсионных баллов родителям

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Чтобы разрешить передачу родителям пенсионных баллов, нужно изменить пенсионную систему, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. На соответствующую идею она отреагировала в беседе с «Лентой.ру».

«У нас пенсионная система имеет страховую направленность. Работающим пенсионерам пенсионного возраста можно приобрести баллы. Я имею в виду граждан трудоспособного возраста работающих, но собирающихся на пенсию, а неработающим уже приобрести баллы нельзя. Можно помочь родителям с накопительной частью пенсии или помочь, просто выполняя свой долг, как говорится, помогая всеми возможными средствами, материально помогая», — сказала депутат.

Изменить пенсионную систему — я думаю, вряд ли это стоит того

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Ранее стало известно, что группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, который предлагает позволить детям передавать своим родителям пенсионные баллы. Таким образом, у последних повысится размер пенсий и уровень жизни. Предполагается, что будет разрешено передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю или два балла единственному родителю.

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      Екатерина Смирная
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