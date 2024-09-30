В Госдуме отреагировали на идею разрешить передачу родителям пенсионных баллов

Депутат Бессараб не поддержала идею передачи пенсионных баллов родителям

Чтобы разрешить передачу родителям пенсионных баллов, нужно изменить пенсионную систему, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. На соответствующую идею она отреагировала в беседе с «Лентой.ру».

«У нас пенсионная система имеет страховую направленность. Работающим пенсионерам пенсионного возраста можно приобрести баллы. Я имею в виду граждан трудоспособного возраста работающих, но собирающихся на пенсию, а неработающим уже приобрести баллы нельзя. Можно помочь родителям с накопительной частью пенсии или помочь, просто выполняя свой долг, как говорится, помогая всеми возможными средствами, материально помогая», — сказала депутат.

Изменить пенсионную систему — я думаю, вряд ли это стоит того Светлана Бессараб депутат Госдумы

Ранее стало известно, что группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, который предлагает позволить детям передавать своим родителям пенсионные баллы. Таким образом, у последних повысится размер пенсий и уровень жизни. Предполагается, что будет разрешено передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю или два балла единственному родителю.

