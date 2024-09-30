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04:33, 30 сентября 2024Экономика

Россиянам захотели разрешить передавать своим родителям пенсионные баллы

В Госдуму внесут проект, разрешающий передавать родителям пенсионные баллы

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким в понедельник, 30 сентября, внесет в Госдуму законопроект, который позволит детям передавать своим родителям пенсионные баллы. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Так, изменения предлагается внести в закон «О страховых пенсиях». Предполагается, что будет разрешено передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю или два балла единственному родителю. Увеличенное количество баллов у родителей повысит размер их пенсий и уровень жизни, сказано в пояснительной записке.

По словам депутатов, минимальный стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости составляют от 15 лет и 30 баллов с 2025 года соответственно. Как отметили авторы проекта, в рамках таких условий требуется дополнительная поддержка лиц, выходящих на пенсию.

«С учетом всех пенсионных реформ и изменений для ряда граждан стало проблемой накопить минимальные 30 баллов для того, чтобы получить пенсию по старости», — заявил инициатор законопроекта, зампред фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

Если дети будут делиться с родителями баллами, то большого ущерба для них не будет, а для матери и отца это станет существенной помощью, сказано в пояснительной записке.

Ранее в Госдуме оценили идею поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам с трех до десяти. Как считают депутаты, это окажет положительный эффект на экономику.

Таким образом, предлагается разрешить работающим пенсионерам копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте — до 10 в год.

В свою очередь, юрист Наталья Медведева заявила, что работающие пенсионеры в России после возвращения индексации пенсий дважды в год смогут получить прибавку в размере до двух тысяч рублей. При этом размер прибавки будет зависеть от пенсионного балла.

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      Марина Совина
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