Беженцы с Украины помогли Европе решить одну экономическую проблему

МВФ: ЕС частично справился с нехваткой рабочих рук благодаря беженцам с Украины

Приток мигрантов за счет беженцев с Украины помог Евросоюзу частично решить проблемы, связанные с «беспрецедентно высокой» нехваткой рабочих рук. Об этом со ссылкой на рабочий доклад МВФ «Миграция в ЕС» пишет «Коммерсантъ».

Как следует из материалов, скорость интеграции мигрантов на рынок труда во многом объясняется масштабными мерами поддержки, развернутыми европейскими властями для приехавших с Украины. На их фоне более двух третей (2,7 миллиона) рабочих мест, созданных в Европе с 2019 по 2023 годы были заняты именно мигрантами, а безработица в ЕС в целом за последние полтора года неоднократно обновляла исторический минимум и сейчас составляет 6,4 процента.

При этом оценить потенциальный вклад мигрантов в европейскую экономику авторы пока затрудняются. Отмечается, что его масштаб во многом увязан с перспективами возвращения беженцев домой в ближайшие годы, а разрыв в производительности труда с местными работниками составляет поначалу около 20 процентов.

Ранее стало известно, что с начала специальной военной операции выехавшие за рубеж украинцы переводят на родину все меньше денег. По данным Нацбанка, в январе-марте 2022 года их сумма составила 3,28 миллиарда долларов, в тот же период 2023-го она снизилась до 2,88 миллиарда, а в первом квартале 2024-го — до 2,63 миллиарда долларов.