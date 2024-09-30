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12:13, 30 сентября 2024Экономика

Беженцы с Украины помогли Европе решить одну экономическую проблему

МВФ: ЕС частично справился с нехваткой рабочих рук благодаря беженцам с Украины

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Приток мигрантов за счет беженцев с Украины помог Евросоюзу частично решить проблемы, связанные с «беспрецедентно высокой» нехваткой рабочих рук. Об этом со ссылкой на рабочий доклад МВФ «Миграция в ЕС» пишет «Коммерсантъ».

Как следует из материалов, скорость интеграции мигрантов на рынок труда во многом объясняется масштабными мерами поддержки, развернутыми европейскими властями для приехавших с Украины. На их фоне более двух третей (2,7 миллиона) рабочих мест, созданных в Европе с 2019 по 2023 годы были заняты именно мигрантами, а безработица в ЕС в целом за последние полтора года неоднократно обновляла исторический минимум и сейчас составляет 6,4 процента.

При этом оценить потенциальный вклад мигрантов в европейскую экономику авторы пока затрудняются. Отмечается, что его масштаб во многом увязан с перспективами возвращения беженцев домой в ближайшие годы, а разрыв в производительности труда с местными работниками составляет поначалу около 20 процентов.

Ранее стало известно, что с начала специальной военной операции выехавшие за рубеж украинцы переводят на родину все меньше денег. По данным Нацбанка, в январе-марте 2022 года их сумма составила 3,28 миллиарда долларов, в тот же период 2023-го она снизилась до 2,88 миллиарда, а в первом квартале 2024-го — до 2,63 миллиарда долларов.

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      Дмитрий Воронин
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