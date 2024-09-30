Боец самообороны погиб при атаке ВСУ на российский регион

Гладков: ВСУ атаковали поселок Октябрьский БПЛА, от ран погиб боец самообороны

Поселок Октябрьский, расположенный в Белгородском районе Белгородской области, подвергся атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Боец самообороны получил ранения при исполнении и погиб, заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«Врачи до последнего боролись за его жизнь, но от полученных ран мужчина скончался в приёмном отделении Октябрьской районной больницы», — написал Гладков.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким военнослужащего. Он также рассказал, что в ходе украинской атаки пострадал мирный житель, у него ожоги предплечься и голеней.

Впоследствии будет уточнятся, есть ли последствия от ночного удара на земле в виде разрушений.

Ранее Гладков сообщал, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей в городе Белгороде и Белгородском районе. В регионе задействовали оперативные и аварийные службы.