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02:52, 30 сентября 2024Россия

ПВО сбила воздушные цели в российском регионе

Губернатор Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгороде

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей в городе Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала. Все оперативные и аварийные службы работают. Подомовой обход будет проведен в светлое время суток», — написал губернатор Белгородской области.

В ночь на 29 сентября система ПВО сбила 125 украинских беспилотников. 67 аппаратов были перехвачены и уничтожены над территорией Волгоградской области, 18 — над территорией Ростовской области.

Вечером 29 сентября еще один беспилотник сбили в небе над Белгородской областью.

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      Евгений Силаев
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