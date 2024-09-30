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16:33, 30 сентября 2024Интернет и СМИ

Бывшая ведущая Первого канала объяснила свое увольнение

Жанна Агалакова заявила, что одной из причин ухода с Первого канала стал муж
Жанна Агалакова

Жанна Агалакова. Кадр: Телеканал Дождь / YouTube

Известная российская журналистка, бывшая ведущая Первого канала Жанна Агалакова объяснила свой уход с телеканала. Подробности она раскрыла в интервью телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; признан нежелательной организацией), доступном на YouTube.

Агалакова подчеркнула, что, помимо политических мотивов, у нее была личная причина прекратить сотрудничество с телеканалом. Журналистка объяснила, что она вышла замуж за иностранца, который жил сначала в Италии, а позднее — во Франции. Она также уточнила, что у них с супругом родилась дочь.

«Я оставалась в России, мы встречались где-то посередине раз в месяц. Я подумала, что, наверное, пора уже как-то определиться», — объяснила свое увольнение телеведущая.

Ранее бывший ведущий программы «Контрольная закупка» на Первом канале Антон Привольнов рассказал о заработках. Он уточнил, что получает зарплату в шекелях.

Агалакова работала на Первом канале с 1999 года. В 2005 году стала собственным корреспондентом телеканала в Париже. Телеведущая ушла с российского телевидения в марте 2022 года.

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