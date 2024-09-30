Человечеству предсказали рост цен на еду

Bloomberg: индекс цен на сельхозпродукцию растет максимальными темпами

Индекс цен на сельскохозяйственную продукцию Bloomberg (Agriculture Spot Index), в который входят девять основных продуктов, ежемесячно растет почти на семь процентов, что стало максимальным показателем с начала 2022 года. Об этом сообщается на сайте этого издания.

Такой рост наблюдается на фоне того, что фермеры от Бразилии до Вьетнама и Австралии борются с наводнениями и чрезмерно засушливой погодой, которая угрожает производству сахара, зерна и кофе.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли в сентябре на опасениях, что плохая погода в странах-экспортерах может еще больше сократить мировые запасы, которые уже приближаются к девятилетнему минимуму.

Фьючерсы на сою могут показать самый большой месячный прирост за два года, поскольку ее ведущий производитель, Бразилия, борется с самой сильной за десятилетия засухой. Кроме того, пожары, вспыхнувшие на ее полях сахарного тростника, обеспечили рост соответствующих фьючерсов на 17 процентов.

Кофе сорта арабика подорожал до самого высокого уровня с 2011 года. Более дешевый сорт кофе робуста также пострадал от плохой погоды и стал почти таким же дорогим.

Кроме того, в странах Юго-Восточной Азии сокращаются поставки пальмового масла. Сказывается старение деревьев. Как следствие, фьючерсы дошли до пятимесячного максимума.

Все это, как пишет издание, означает больше проблем по всей цепочке поставок — от фермеров, борющихся с кражей кофейных зерен, до потребителей, выкладывающих больше за бургеры.

По итогам мая 2024 года индекс мировых цен на продовольствие вырос почти на один процент, если сравнивать с апрельским показателем и составил 120,4 пункта. На тот момент данный индекс рос уже третий месяц подряд.