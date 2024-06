Мировые цены на продукты выросли

FAO: индекс мировых цен на продовольствие вырос на 0,9 процента по итогам мая

По итогам мая 2024 года индекс мировых цен на продовольствие вырос на 0,9 процента в сравнении с апрельским показателем и достиг уровня в 120,4 пункта. О глобальном удорожании продуктов питания сообщается на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Отмечается, что увеличение индекса произошло во многом на фоне роста цен на зерновые (плюс 6,3 процента, до 118,7 пункта) и молочные продукты (плюс 1,8 процента, до 126 пунктов). В то же время индекс стоимости мяса, как отметили аналитики, в мае практически не изменился (минус 0,2 процента, до 116,6 пункта), а показатель цен на сахар и растительные масла продемонстрировал спад — на 7,5 и 2,4 процента, до 117,1 и 127,8 пункта соответственно.

В FAO подчеркивают, что глобальный индекс цен на продовольствие растет третий месяц подряд. При этом майский показатель оказался на 3,4 процента ниже в сравнении с уровнем того же периода 2023-го и на 24,9 процента меньше максимума в 160,2 пункта, достигнутого в марте 2022-го. В продовольственной организации ООН объяснили майский прирост индекса рядом факторов, включая риски снижения урожая сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятных погодных условий и негативные последствия от продолжающихся на Украине боевых действий.

Рост индекса мировых цен на продовольствие растет с марта 2024 года. До этого он непрерывно снижался на протяжении семи месяцев. Однако по итогам первого месяца весны показатель вырос на 1,1 процента в сравнении с февралем и достиг уровня в 118,3 пункта. Таким образом, с марта индекс мировых цен на продовольствие увеличился в общей сложности на 2,1 пункта.