Число жертв урагана «Хелен» в США превысило 110 человек

CBS News: число жертв урагана «Хелен» в США достигло 111 человек

Число жертв обрушившегося на юго-восточную часть США урагана «Хелен» превысило 110 человек. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, жертвами по меньшей мере 111 человек. Ранее телеканал CNN со ссылкой на местные власти сообщал о 89 погибших.

Тропический шторм «Хелен» обрушился на юго-восток США в среду, 25 сентября, и вскоре усилился до урагана. Торнадо рискует стать сильнейшим за последний год. Так, по оценкам специалистов, воронка «Хелен» окажется шире, чем у 90 процентов крупных ураганов. В зоне поражения находится более 40 миллионов американцев в трех штатах.

28 сентября сообщалось, что в Соединенных Штатах людей, отказавшихся от эвакуации из-за урагана, призвали написать на руках личные данные.