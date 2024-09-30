Дачникам напомнили о мерах по подготовке к зиме

МЧС: перед зимой с дачи необходимо вывезти газовые баллоны и убрать сухую траву

Перед отъездом с дачи необходимо вывезти газовые баллоны и убрать горючие материалы. Как подготовить участок к зиме, изданию Regions.ru рассказали в МЧС.

Одной из частых причин пожаров на даче в отсутствие хозяев является короткое замыкание. Ввиду этого спасатели строго рекомендуют на время отъезда обесточить участок. Для этого требуется не только выключить свет, но и отключить электричество в распределительном щитке.

Помимо этого, уезжая с дачи, нельзя забывать о газе, инструктируют в экстренных службах. Баллоны следует вывезти с участка либо по крайней мере разместить их на безопасном расстоянии от построек. Также перед тем, как покинуть дачу, нужно перекрыть подачу газа.

Нельзя оставлять без внимания и накопившийся на участке мусор. Сухую траву, листья и ветки необходимо сжечь в металлическом баке или бочке. Огонь нужно разводить в специально отведенном месте, соблюдая все меры предосторожности, напоминают в МЧС.

Ранее дачникам рассказали о распространенных ошибках при осенних работах на участке. Так, эксперты советуют не пренебрегать подкормкой почв — за зиму удобрения успевают обогатить землю питательными веществами, что впоследствии приведет к хорошему урожаю.