Названы три частых ошибки дачников осенью

Эксперт Кобылкина назвала перекапывание почвы на дачном участке осенью ошибкой

Перекапывание почвы на даче осенью негативно скажется на содержании в ней полезных микроорганизмов. Три распространенных ошибки на загородном участке осенью назвала эксперт «ВсеИнструменты.ру» Ника Кобылкина, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалист пояснила, что перекапывание почвы в осенний сезон приведет к дисбалансу в ней полезных микроорганизмов, а на восстановление микрофлоры понадобится время. В связи с этим она порекомендовала заменить его на неглубоким рыхлением до пяти-семи сантиметров.

Другой частой ошибкой владельцев дачных участков в этом сезоне Кобылкина назвала отказ от подкормки почвы. По ее словам, фосфорные и калийные минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий и сульфат калия), внесенные осенью, за зиму успевают раствориться и обогатить землю питательными веществами, что впоследствии приведет к хорошему урожаю. Кроме того, удобрения благотворно повлияют на морозостойкость растений и их сопротивляемость болезням, поэтому эксперт призвала не откладывать их использование до весны. Однако специалист предостерегла дачников от использования отходов в качестве удобрений: гнилые овощи, испорченные фрукты и пожелтевшая зелень не успеют превратиться в удобрение для почвы, но станут хорошей подкормкой для вредителей. Вместо того, чтобы оставлять отходы на грядках, их лучше отправить в компостную кучу, заключила она.

Ранее в сентябре эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что преждевременное укрытие дачных растений и отказ от их полива осенью могут негативно повлиять на состояние посадок.