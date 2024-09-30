Депутат Пипа предложила говорить в школах только на украинском языке

Депутат Рады Пипа предложила говорить в школах только на украинском языке

Депутат Верховной Рады Наталья Пипа предложила говорить в школах только на украинском языке. Соответствующий законопроект она регистрирует в украинском парламенте, сообщил нардеп Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«Нардеп Пипа регистрирует законопроект об обязательном использовании на территории школ исключительно украинского языка, на переменах и так далее, преподавателями и учениками», — говорится в публикации.

По его мнению, законопроект Пипы может обострить диалог с Венгрией. Он объяснил, что Будапешт заблокирует помощь Киеву от Евросоюза, ссылаясь на документ, который запрещает «общаться на переменах на венгерском». Бужанский также задался вопросом, как депутат намерена наказывать учеников за разговоры между собой на русском, польском и румынском.

Кроме того, украинское издание «Страна.ua» отмечает, что законопроект Пипы пока не появился на сайте Рады.

Ранее Пипа сообщила, что комитет Рады по образованию призвал отменить изготовление золотых и серебряных медалей ученикам. Она назвала традицию вручения медалей анахронизмом, который «существует лишь в постсоветских странах».