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14:05, 11 сентября 2024Бывший СССР

Пипа предложила сэкономить на медалях украинских школьников

Депутат Рады Пипа предложила отменить вручение медалей в школах ради экономии

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Украинским школам следует отменить изготовление и вручение золотых и серебряных медалей ученикам. Такую рекомендацию внес комитет Верховной Рады республики по образованию, об этом сообщила секретарь парламентского комитета, депутат Наталья Пипа в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Комитет Образования рекомендовал отменить вручение в школах и изготовление золотых и серебряных медалей государственного образца! Этот анахронизм еще существует лишь в постсоветских странах», — сказала она.

Парламентарий также объяснила, что комитет предложил соответствующую инициативу ради экономии бюджетных средств. Она добавила, что несмотря на увеличение числа медалистов в украинских школах, уровень знаний учеников снижается.

Ранее стало известно, что на Украине выпустили учебник по украинскому языку для учеников седьмых классов без Крыма на карте страны. Впоследствии данный факт потребовал расследовать премьер республики Денис Шмыгаль.

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      Александр Курбатов
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