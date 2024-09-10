Премьер Украины потребовал расследовать выпуск учебника с картой страны без Крыма

Шмыгаль потребовал расследовать выпуск учебника с картой Украины без Крыма

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал расследовать выпуск учебника с картой страны без Крыма. Его цитирует ТАСС.

«Я ваше обращение воспринимаю как сигнал к тому, чтобы провести расследование и совместно с министром образования разобраться в этом инциденте», — заявил он.

9 сентября стало известно о выпуске учебника по украинскому языку для седьмых классов без Крыма на карте. Уточнялось, что его автор затем извинилась. Она предложила выделить 15 минут на уроке, чтобы ученики самостоятельно нарисовали полуостров на карте.

Позднее сообщалось, что учебники перепечатают. Все экземпляры будут отозваны из школ. Издательство обещало исправить учебники и отправить новый тираж в учебные заведения за свой счет.