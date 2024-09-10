Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:16, 10 сентября 2024Бывший СССР

Премьер Украины потребовал расследовать выпуск учебника с картой страны без Крыма

Шмыгаль потребовал расследовать выпуск учебника с картой Украины без Крыма
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал расследовать выпуск учебника с картой страны без Крыма. Его цитирует ТАСС.

«Я ваше обращение воспринимаю как сигнал к тому, чтобы провести расследование и совместно с министром образования разобраться в этом инциденте», — заявил он.

9 сентября стало известно о выпуске учебника по украинскому языку для седьмых классов без Крыма на карте. Уточнялось, что его автор затем извинилась. Она предложила выделить 15 минут на уроке, чтобы ученики самостоятельно нарисовали полуостров на карте.

Позднее сообщалось, что учебники перепечатают. Все экземпляры будут отозваны из школ. Издательство обещало исправить учебники и отправить новый тираж в учебные заведения за свой счет.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Надежды обнулились». Военкор разочаровался в Алаудинове после его рассказа о драке чеченцев и привел в пример Сталина

      Украина решила потратить все налоги на оборону

      Долги американцев резко выросли

      В рамках дела о перестрелке таксистов задержали более 10 нелегальных мигрантов

      Минобороны показало кадры уничтожения украинской гаубицы в Курской области

      На Украине раскрыли число находящихся за рубежом граждан

      Стало известно об обходе укреплений Покровска российскими военными

      Активисты потребовали признать участников группы «Каста» иноагентами

      Немецкому автогиганту предсказали падение прибыли

      В Москве наступила рекордная жара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше