Директора осудили за проданное в металлолом имущество российской школы

В Брянской области директора осудили за сданное в металлолом школьное имущество

В Брянской области директора российской школы осудили и приговорили к штрафу за сдачу в металлолом имущества образовательного учреждения. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, в 2023 году руководитель школы поселка Навля без организации комиссии по поступлению и выбытию активов учебного заведения самостоятельно решил вопрос о демонтаже школьной системы отопления. Затем он сдал элементы системы в металлолом, выручив 157 тысяч рублей. 115 тысяч он внес в кассу школы, а 42 тысячи рублей присвоил.

Однако оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции выявили преступление. Директор полностью возместил причиненный ущерб.

12 сентября сообщалось, что в Ивановской области экс-директора коррекционной школы-интерната получил 23 года колонии за растление несовершеннолетних детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.