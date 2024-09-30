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11:19, 30 сентября 2024Ценности

Дочь известного футболиста обнажила грудь на публике

Фото: Claudio Lavenia / Getty Images

Дочь известного французского футболиста Давида Жинола Карла Жинола обнажила грудь на публике. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

29-летняя манекенщица посетила показ бренда Nina Ricci в рамках Недели моды в Париже. Она предстала перед камерами папарацци в прозрачной блузке, отказавшись при этом от бюстгальтера.

Также наследница спортсмена надела полосатые шорты-трусы с завышенной талией поверх капроновых колготок и туфли на каблуках с квадратными носами. В то же время девушка уложила распущенные волосы волнами, обвела контур губ коричневой помадой и подчеркнула глаза черными стрелками.

Ранее в сентябре дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина модель Амелия Грей Хэмлин пришла без штанов на вечеринку журнала Perfect Magazine в рамках Недели моды в Лондоне.

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      Карина Черных
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