Дочь известного футболиста обнажила грудь на публике

Дочь известного французского футболиста Давида Жинола Карла Жинола обнажила грудь на публике. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

29-летняя манекенщица посетила показ бренда Nina Ricci в рамках Недели моды в Париже. Она предстала перед камерами папарацци в прозрачной блузке, отказавшись при этом от бюстгальтера.

Также наследница спортсмена надела полосатые шорты-трусы с завышенной талией поверх капроновых колготок и туфли на каблуках с квадратными носами. В то же время девушка уложила распущенные волосы волнами, обвела контур губ коричневой помадой и подчеркнула глаза черными стрелками.

Ранее в сентябре дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина модель Амелия Грей Хэмлин пришла без штанов на вечеринку журнала Perfect Magazine в рамках Недели моды в Лондоне.