Дочь Курта Кобейна впервые стала матерью

Дочь Курта Кобейна и Кортни Лав родила первенца

Фрэнсис Бин Кобейн, дочь лидера группы Nirvana Курта Кобейна и певицы Кортни Лав, родила первенца. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Ронин Уокер Кобейн Хоук. Добро пожаловать, самый красивый в мире сын. Мы любим тебя больше всего на свете», — подписала она кадры с младенцем.

Год назад дочь музыканта вышла замуж за сына известного американского скейтбордиста и предпринимателя Тони Хоука Райли. Пара состояла в отношениях с января 2021 года.

Для Фрэнсис Бин Кобейн это второй брак. В 2016 году она развелась с музыкантом Исайей Сильвой, который, по словам Кортни Лав, был одержим Куртом Кобейном.