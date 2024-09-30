Экс-владельцев сети «Юлмарт» освободили от наказания по делу о хищении у российских банков

Экс-владельцев «Юлмарта» освободили от наказания по делу о хищении ₽3,14 млрд

В Санкт-Петербурге бывшим владельцам обанкротившейся сети «Юлмарт» дали сроки за хищение миллиардов рублей у трех российских банков. Об этом в понедельник, 30 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание РБК.

По данным издания, речь идет о бизнесменах Дмитрии Костыгине и Августе Майере, являвшихся совладельцами «Юлмарта». Суд признал их виновными в хищении 3,14 миллиарда рублей у трех банков. Осужденные получили четыре и три года колонии соответственно. При этом в связи с истечением срока давности Костыгина, Майера и еще нескольких фигурантов уголовного дела освободили от наказания.

Изначально уголовное дело расследовали по статье 159 («Мошенничество») УК РФ, но в итоге суд квалифицировал действия осужденных по статье 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») УК РФ.

При мошенничестве потерпевший получает реальный ущерб, а при причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием — ущерб в виде упущенной выгоды. В случае причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием признаки хищения отсутствуют.

8 июля в Кировской области суд оправдал ранее освободившегося бывшего губернатора региона Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями.