Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:41, 30 сентября 2024Силовые структуры

Экс-владельцев сети «Юлмарт» освободили от наказания по делу о хищении у российских банков

Экс-владельцев «Юлмарта» освободили от наказания по делу о хищении ₽3,14 млрд
Дмитрий Костыгин

Дмитрий Костыгин. Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге бывшим владельцам обанкротившейся сети «Юлмарт» дали сроки за хищение миллиардов рублей у трех российских банков. Об этом в понедельник, 30 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание РБК.

По данным издания, речь идет о бизнесменах Дмитрии Костыгине и Августе Майере, являвшихся совладельцами «Юлмарта». Суд признал их виновными в хищении 3,14 миллиарда рублей у трех банков. Осужденные получили четыре и три года колонии соответственно. При этом в связи с истечением срока давности Костыгина, Майера и еще нескольких фигурантов уголовного дела освободили от наказания.

Изначально уголовное дело расследовали по статье 159 («Мошенничество») УК РФ, но в итоге суд квалифицировал действия осужденных по статье 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») УК РФ.

При мошенничестве потерпевший получает реальный ущерб, а при причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием — ущерб в виде упущенной выгоды. В случае причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием признаки хищения отсутствуют.

8 июля в Кировской области суд оправдал ранее освободившегося бывшего губернатора региона Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава офиса Зеленского высказался о его визите в США. Тот представлял американской власти свой «план победы»

      Экс-советника главы российского региона осудили за взятку 23 миллиона рублей

      В московском метро пассажир ударил другого ногой в спину и попал на видео

      Вооруженные иностранцы совершили налеты на ресторан русской кухни в Таиланде

      Пушилин рассказал о сети подземных туннелей в Угледаре

      57-летняя Памела Андерсон вышла в свет без макияжа и восхитила фанатов

      В Подмосковье появились тысячи новых контейнеров для приема текстиля

      В Госдуме высказались о судьбе выдворяемых из России мигрантов

      Назван комфортный для выплаты ипотеки доход

      Discord оштрафовали в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше