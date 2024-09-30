Европейская страна полностью отказалась от самого вредного топлива

В Великобритании закрывают последнюю угольную электростанцию

В Великобритании закрывают последнюю в угольную электростанцию. О полном отказе европейской страны от самого вредного для планеты топлива пишет The Guardian.

Речь идет о предприятии Ratcliffe-on-Soar в Ноттингемшире, которое 57 лет снабжало государство энергией. Оставшихся 170 сотрудников электростанции соберут в столовой и покажут им онлайн-трансляцию, как генерирующие блоки отключат в последний раз. Это положит конец 142-летней эпохи угольного топлива в Британии — стране, которая начала промышленную революцию.

Мера принята в рамках поэтапного отказа от опасного для планеты топлива, чтобы сократить эмиссию парниковых газов в атмосферу. Впервые о намерении властей полностью отказаться от угля стало известно почти десять лет назад. Великобритания стала первой страной, которая объявила срок прекращения использования угля — полный отказ от этого вида топлива был запланирован на 2025 год.

Ранее страны G7 договорились перестать использовать уголь в качестве источника электроэнергии к 2035 году. К такому соглашению Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония пришли по итогам двухдневных переговоров в итальянском Турине.