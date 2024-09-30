Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:07, 30 сентября 2024Экономика

Европейская страна полностью отказалась от самого вредного топлива

В Великобритании закрывают последнюю угольную электростанцию

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

В Великобритании закрывают последнюю в угольную электростанцию. О полном отказе европейской страны от самого вредного для планеты топлива пишет The Guardian.

Речь идет о предприятии Ratcliffe-on-Soar в Ноттингемшире, которое 57 лет снабжало государство энергией. Оставшихся 170 сотрудников электростанции соберут в столовой и покажут им онлайн-трансляцию, как генерирующие блоки отключат в последний раз. Это положит конец 142-летней эпохи угольного топлива в Британии — стране, которая начала промышленную революцию.

Мера принята в рамках поэтапного отказа от опасного для планеты топлива, чтобы сократить эмиссию парниковых газов в атмосферу. Впервые о намерении властей полностью отказаться от угля стало известно почти десять лет назад. Великобритания стала первой страной, которая объявила срок прекращения использования угля — полный отказ от этого вида топлива был запланирован на 2025 год.

Ранее страны G7 договорились перестать использовать уголь в качестве источника электроэнергии к 2035 году. К такому соглашению Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония пришли по итогам двухдневных переговоров в итальянском Турине.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Глава офиса Зеленского высказался о его визите в США. Тот представлял американской власти свой «план победы»

      Экс-советника главы российского региона осудили за взятку 23 миллиона рублей

      В московском метро пассажир ударил другого ногой в спину и попал на видео

      Вооруженные иностранцы совершили налеты на ресторан русской кухни в Таиланде

      Пушилин рассказал о сети подземных туннелей в Угледаре

      57-летняя Памела Андерсон вышла в свет без макияжа и восхитила фанатов

      В Подмосковье появились тысячи новых контейнеров для приема текстиля

      В Госдуме высказались о судьбе выдворяемых из России мигрантов

      Назван комфортный для выплаты ипотеки доход

      Discord оштрафовали в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше