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19:41, 30 сентября 2024Мир

Франция заявила об усилении поддержки армии Ливана из-за ударов Израиля

Глава МИД Барро: Франция усилит поддержку армии Ливана из-за ударов Израиля
Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Франция усилит поддержку армии Ливана из-за ударов Израиля. Об этом заявил новый глава французского МИД Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции в Бейруте, сообщает Reuters.

«Мы усилим нашу поддержку армии — гаранта внутренней безопасности и единства Ливана», — сказал глава внешнеполитического ведомства республики.

Тем не менее детали помощи со стороны Парижа французский дипломат раскрывать не стал.

Ранее глава Министерства обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что скоро начнется следующий этап войны против шиитского движения «Хезболла» вдоль южной границы Ливана. По его словам, новый этап противостояния будет способствовать достижению цели Израиля — возвращению жителей, эвакуированных из этого района, в свои дома.

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      Семен Александров
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