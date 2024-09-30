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22:33, 30 сентября 2024Мир

Генсек НАТО призвал Европу продолжать сотрудничество с США после выборов

Столтенберг призвал страны Европы в НАТО работать с США после выборов президента
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Европы следует продолжать работу с США в рамках Североатлантического альянса вне зависимости от результатов президентских выборов в США. Об этом он сообщил в интервью газете Politico.

Столтенберг призвал страны Европы в НАТО работать с США после выборов президента. По его мнению, это важно, чтобы союзники убедились «в том, что они могут дальше помогать Украине».

Глава НАТО рекомендовал европейским странам не заниматься «самосбывающимися пророчествами». Вместо этого следует делать все необходимое, чтобы Вашингтон продолжал помогать Киеву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом пакете помощи США. Его размер составит 7,9 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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