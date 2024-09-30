Глава МИД Германии отвергла решение Шольца по ударам ВСУ вглубь России

Глава МИД ФРГ Бербок поддержала поставку Taurus для ударов ВСУ вглубь России

Глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецких крылатых ракет большой дальности Taurus для ударов вглубь российской территории, отвергнув при этом решение канцлера ФРГ Олафа Шольца, исключившего такую возможность из-за опасений спровоцировать прямой конфликт с Россией. О своей позиции дипломат заявила в интервью агентству Bloomberg.

«Наша страна является демократией, и пока у нас нет единства в коалиции по вопросу поставок Taurus для ударов Вооруженных сил Украины вглубь России (...) Однако очевидно: лично я поддерживаю отправку такого оружия Киеву», — отметила глава немецкой дипломатии.

Бербок добавила, что военная помощь Германии для Украины «по-прежнему сосредоточена на системах противовоздушной обороны для сохранения важной инфраструктуры».

20 сентября Шольц отказался передавать Украине ракеты Taurus, дальность полета которых составляет около 500 километров. «Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы», — заявил канцлер.