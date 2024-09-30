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21:37, 30 сентября 2024Мир

В США заявили об отсутствии «магического средства» для Киева

Госдеп: у США нет «магического средства», чтобы обратить ситуацию в пользу ВСУ

Фото: Sergey Lantyukhov / Global Look Press

США не располагают «магическим средством», чтобы обратить ход украинского конфликта в пользу Киева. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет ТАСС.

По его словам, у Вашингтона нет решений, которые позволили бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) направить ситуацию в нужное для себя русло.

«Мы с вами уже говорили о других системах и тактиках, которые вы воспринимаете как магическое средство, способное изменить ход конфликта. Но, я думаю, мы всегда четко заявляли, что видим это не так», — подчеркнул он.

По мнению Миллера, каждый поставляемый Западом вид оружия должен повлиять на ситуацию на поле боя и стратегию Украины в целом.

Ранее экс-морпех из США Брайан Берлетик рассказал, что Запад не знает, как решить проблему с обучением военных ВСУ.

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      Марина Совина
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