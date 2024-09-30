В США заявили об отсутствии «магического средства» для Киева

США не располагают «магическим средством», чтобы обратить ход украинского конфликта в пользу Киева. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, пишет ТАСС.
По его словам, у Вашингтона нет решений, которые позволили бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) направить ситуацию в нужное для себя русло.
«Мы с вами уже говорили о других системах и тактиках, которые вы воспринимаете как магическое средство, способное изменить ход конфликта. Но, я думаю, мы всегда четко заявляли, что видим это не так», — подчеркнул он.
По мнению Миллера, каждый поставляемый Западом вид оружия должен повлиять на ситуацию на поле боя и стратегию Украины в целом.
Ранее экс-морпех из США Брайан Берлетик рассказал, что Запад не знает, как решить проблему с обучением военных ВСУ.