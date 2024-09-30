Губернатор Херсонской области рассказал о главном достижении региона за год

Сальдо: Херсонская область интегрировалась во все сферы жизни России

Главное достижение Херсонской области за минувший год — это окончательная интеграция региона во все сферы жизни России. Об этом рассказал губернатор области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

По его словам, в жизнь России интегрировались система государственного управления, социальное обеспечение, культура, медицина и образование. Он добавил, что ремонтируются дороги, а также водопроводные, электрические и тепловые сети. Помимо этого, в регионе действует режим свободной экономической зоны. Губернатор подытожил, что еще предстоит сделать многое, но главные цели уже достигнуты.

Он добавил, что в регионе запущено строительство жилья на территориях Генического и Скадовского муниципальных округов.

«Развитие жилищного строительства в прибрежной зоне создаст образ морских южных городов, ярких, солнечных и жизнерадостных. Также это позволит вовлечь смежные отрасли в экономическую деятельность при реализации строительных проектов», — сказал Сальдо.

Ранее Сальдо рассказал о неизбежности признания Западом новых регионов России. Он добавил, что действия Запада дискредитировали международную правовую систему.

