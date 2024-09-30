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04:45, 30 сентября 2024Бывший СССР

Сальдо рассказал о неизбежности признания Западом новых регионов России

Сальдо: признание Западом российского статуса новых регионов России неизбежно
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Признание Западом российского статуса новых регионов России неизбежно. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

Ровно два года назад, 30 сентября, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области после проведенных референдумов официально вошли в состав России.

«Россия сражается за установление понятных и равных правил на международной арене, и мы своего добьемся. В новой мировой системе за Россией будут признаны все ее конституционные территории», — указал Сальдо.

По его словам, действия Запада дискредитировали международную правовую систему.

Накануне Владимир Сальдо рассказал, что пленные военные ВСУ признались, что Киев готовится применить химическое и бактериологическое оружие для того, чтобы отравить воду в водоемах Херсонской области. В связи с этим необходимо делать все, чтобы обучить население правилам гражданской обороны, которые помогут сберечь очень большое количество жизней, добавил губернатор.

До этого Сальдо также сообщил, что российские следователи собрали сотни томов уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения Херсонской области.

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      Марина Совина
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