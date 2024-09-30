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12:33, 30 сентября 2024Мир

Иран высказался об отправке своих войск в Ливан

МИД Ирана: Ливан доказал, что способен сам постоять за себя

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Ливан доказал, что способен сам постоять за себя, поэтому Иран не планирует направлять свои войска на помощь шиитскому движению «Хезболла». Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской республики Насер Канани, трансляцию его выступления вел телеканал SNN.

«Ливан доказал, что сам способен победить оккупационный режим Израиля, поэтому Ирану нет необходимости отправлять своих добровольцев или другую помощь республике для отражения атак Тель-Авива», — отметил дипломат.

По словам Канани, правительства и народы Ближнего Востока, включая Ливан и Палестину, «обладают всем необходимым для защиты от агрессивных действий со стороны Израиля».

28 сентября председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил, что арабские страны должны остановить Израиль после его удара по Бейруту.

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      Дарья Устьянцева
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