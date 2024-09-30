Израильские танки вошли в населенный пункт на юге Ливана

Ynet: танки ЦАХАЛ вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана, сообщает израильский портал Ynet.

Издание не приводит каких-либо подробностей вторжения в ливанский населенный пункт.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ начала наземное вторжение в Ливан. Сообщалось о прорывах израильских военных сразу на нескольких участках границы. Отмечалось, что ЦАХАЛ начал небольшие наземные операции на юге Ливана с участием сил спецопераций.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванного чиновника администрации президента США Джо Байдена и источника, знакомого с планами военных, сообщил, что израильские военные хотят оттеснить силы шиитского движения «Хезболла» от границы.