Кадыров пообещал создать в Чечне новые резервные подразделения

Кадыров намерен создать в Чечне резервные подразделения для безопасности России

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале пообещал создать в республике новые резервные подразделения для обеспечения безопасности России.

Он отметил, что для реализации этой задачи в регионе есть все необходимые ресурсы и возможности. «Поэтому мы рассматриваем возможность создания дополнительных резервных подразделений», — заявил политик.

Кадыров добавил, что также планируется улучшение условий несения службы для уже сформированных военных соединений. Соответствующие поручения уже даны ответственным лицам на местах.

В конце августа глава Чечни доложил Путину, что в республике имеется резерв из нескольких десятков тысяч «обученных и оснащенных» бойцов, готовых по приказу главы государства отправиться в зону СВО.

