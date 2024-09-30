Кадыров пообещал создать в Чечне новые резервные подразделения

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале пообещал создать в республике новые резервные подразделения для обеспечения безопасности России.
Он отметил, что для реализации этой задачи в регионе есть все необходимые ресурсы и возможности. «Поэтому мы рассматриваем возможность создания дополнительных резервных подразделений», — заявил политик.
Кадыров добавил, что также планируется улучшение условий несения службы для уже сформированных военных соединений. Соответствующие поручения уже даны ответственным лицам на местах.
В конце августа глава Чечни доложил Путину, что в республике имеется резерв из нескольких десятков тысяч «обученных и оснащенных» бойцов, готовых по приказу главы государства отправиться в зону СВО.