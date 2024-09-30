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23:28, 30 сентября 2024Россия

Кадыров пообещал создать в Чечне новые резервные подразделения

Кадыров намерен создать в Чечне резервные подразделения для безопасности России
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале пообещал создать в республике новые резервные подразделения для обеспечения безопасности России.

Он отметил, что для реализации этой задачи в регионе есть все необходимые ресурсы и возможности. «Поэтому мы рассматриваем возможность создания дополнительных резервных подразделений», — заявил политик.

Кадыров добавил, что также планируется улучшение условий несения службы для уже сформированных военных соединений. Соответствующие поручения уже даны ответственным лицам на местах.

В конце августа глава Чечни доложил Путину, что в республике имеется резерв из нескольких десятков тысяч «обученных и оснащенных» бойцов, готовых по приказу главы государства отправиться в зону СВО.

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      Марина Совина
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