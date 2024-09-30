Телезвезда Кайли Дженнер снялась в платье с собственным портретом от Balmain

Американская телезвезда Кайли Дженнер снялась в необычном наряде. На соответствующие снимки на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Page Six.

27-летняя знаменитость поделилась серией фото (на момент написания новости они были удалены), на которых запечатлена на фоне вешалок с одеждой и обувью. Она предстала перед камерой в облегающем платье бренда Balmain с собственным портретом.

Известно, что на Неделе моды в Париже основатель упомянутой марки Оливье Рустен представил на подиуме коллекцию нарядов с подобным дизайном. «Мое непреходящее увлечение замысловатыми украшениями отражается в сложных жемчужных узорах, картинах и портретах. Причем некоторые из впечатляющих фотореалистичных творений требуют сотен тысяч бусин и недель профессиональной вышивки», — описал свои изделия модельер.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер в откровенном наряде появилась на показе итальянского бренда Schiaparelli в Париже.