Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:44, 30 сентября 2024Ценности

Ксения Собчак раскрыла свой вес

Ведущая Ксения Собчак заявила, что весит 60 килограммов при росте 172 сантиметра

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскрыла свой вес в рамках нового выпуска на собственном YouTube-канале.

В видео 42-летняя знаменитость подняла тему похудения и бариатрической хирургии (лечение ожирения с помощью оперативного вмешательства — прим. «Ленты.ру»). В ходе обсуждения она заявила, что ее вес составляет примерно 60 килограммов при росте 172 сантиметра. При этом ведущая подсчитала индекс массы тела и отметила, что не страдает ожирением.

«Наверное, потому, что я веду здоровый образ жизни — стараюсь правильно питаться и заниматься спортом. Или, может быть, все дело в пресловутой генетике?» — заявила Собчак.

В августе Ксения Собчак снялась в бикини во время отдыха на Ибице, Испания.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила «Искандером» по эшелону ВСУ. Состав перевозил боеприпасы на несколько недель стрельбы

      Большой спас отряд от украинской «Бабы Яги»

      Мужчина представился бойцом ВСУ и пообещал взорвать российский самолет в Египте

      Соратник Кадырова заявил о выдавливании украинских войск из Курской области

      Названы способы избежать рисков при покупке квартиры в новостройке

      Предсказано будущее экономики России на три года

      В США заработал новый сервис Starlink

      Получивший рекордный убыток «Газпром» добился снижения налогов

      Сийярто призвал Украину не ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии

      Звезда нового «Супермена» рассказал о трудностях подготовки к главной роли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше