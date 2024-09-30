Ведущая Ксения Собчак заявила, что весит 60 килограммов при росте 172 сантиметра

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак раскрыла свой вес в рамках нового выпуска на собственном YouTube-канале.

В видео 42-летняя знаменитость подняла тему похудения и бариатрической хирургии (лечение ожирения с помощью оперативного вмешательства — прим. «Ленты.ру»). В ходе обсуждения она заявила, что ее вес составляет примерно 60 килограммов при росте 172 сантиметра. При этом ведущая подсчитала индекс массы тела и отметила, что не страдает ожирением.

«Наверное, потому, что я веду здоровый образ жизни — стараюсь правильно питаться и заниматься спортом. Или, может быть, все дело в пресловутой генетике?» — заявила Собчак.

В августе Ксения Собчак снялась в бикини во время отдыха на Ибице, Испания.