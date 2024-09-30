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17:51, 30 сентября 2024Культура

Квартиру Достоевского выставили на продажу

В Петербурге выставили на продажу квартиру, в которой жил Федор Достоевский

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Квартиру писателя Федора Достоевского выставили на продажу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее объявление.

Квартира в центре города выставлена на продажу за 25,5 миллиона рублей.

«Квaртирa, в котopoй пpoживaл Федор Михайлович Дoстоевcкий, pуcский писaтeль, филocoф и публициcт, клаccик миpовoй литeрaтуpы. В этой самой квартире был написан великий poман "Бедные люди"», — говорится в объявлении.

В августе в сети появился первый трейлер сериала по роману Достоевского «Преступление и наказание».

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      Андрей Шеньшаков
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