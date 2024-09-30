Любимое хобби излечило парализованного россиянина

Россиянин восстановился после инсульта с помощью столярного дела

Житель Комсомольска-на-Амуре Владимир Волосенко излечился от недуга с помощью любимого хобби. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

56-летний россиянин увлекается столярным делом. Он самостоятельно построил себе дом и мастерскую. В прошлом году мужчина пережил инсульт, в результате которого оказался частично парализован. Немного восстановившись, врач посоветовал пациенту вернуться в профессию. Через боль он начал работать на станке. Спустя некоторое время, несмотря на трудности со сгибаниями и разгибаниями пальцев, мужчина принял участие в выставке народного искусства, где представил свою посуду.

Россиянин признался, что во время лечения плакал от беспомощности. Однако, по его словам, такие трудности уже с ним случались. В молодости он получил множественный перелом ноги. Тогда мышцы атрофировались и ему пришлось заново учиться ходить.

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