90-летний россиянин захотел стать самым возрастным обладателем золотой медали ГТО

Житель Бердска захотел стать самым возрастным обладателем золотой медали ГТО

Житель Бердска захотел стать самым возрастным обладателем золотой медали ГТО в Новосибирской области. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

90-летний Александр Петрович является почетным ветераном города и неоднократным обладателем золотого значка ГТО. Каждую награду он посвящал любимой супруге, а затем — ее памяти.

Чтобы вновь оказаться на первом месте, россиянин проезжает на велосипеде по 50 километров ежедневно. С наступлением зимнего сезона он переносит тренировки в спортзал. «Я не считаю себя стариком, нет. Зачем унывать? Живи, ходи, бегай, прыгай», — заявил мужчина.

Ранее сообщалось, что жительница Калининграда София Батракова сделала сальто в прыжке с горы и прославилась в сети. 75-летняя россиянка впервые покорила вершину в Карачаево-Черкесии, прыгнув с кавказской Ахмет-горы, высота которой составляет 240 метров, с веревкой. Ей удалось сделать три роуп-прыжка с прогибом, классический прыжок и пятикратное сальто.