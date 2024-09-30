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17:13, 30 сентября 2024Моя страна

90-летний россиянин захотел стать самым возрастным обладателем золотой медали ГТО

Житель Бердска захотел стать самым возрастным обладателем золотой медали ГТО

Александр Петрович

Житель Бердска захотел стать самым возрастным обладателем золотой медали ГТО в Новосибирской области. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

90-летний Александр Петрович является почетным ветераном города и неоднократным обладателем золотого значка ГТО. Каждую награду он посвящал любимой супруге, а затем — ее памяти.

Чтобы вновь оказаться на первом месте, россиянин проезжает на велосипеде по 50 километров ежедневно. С наступлением зимнего сезона он переносит тренировки в спортзал. «Я не считаю себя стариком, нет. Зачем унывать? Живи, ходи, бегай, прыгай», — заявил мужчина.

Ранее сообщалось, что жительница Калининграда София Батракова сделала сальто в прыжке с горы и прославилась в сети. 75-летняя россиянка впервые покорила вершину в Карачаево-Черкесии, прыгнув с кавказской Ахмет-горы, высота которой составляет 240 метров, с веревкой. Ей удалось сделать три роуп-прыжка с прогибом, классический прыжок и пятикратное сальто.

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      Мария Винар
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