Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 30 сентября 2024Мир

Маск предрек битвы роев дронов в будущем

Маск: в будущем начнутся битвы роев дронов, которые поразят воображение

Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в скором будущем начнутся битвы «роев дронов». Об этом он написал в своей социальной сети X (бывшая Twitter).

«Грядут битвы роев дронов, которые поразят воображение», — говорится в публикации.

Таким образом предприниматель ответил на публикацию американского журналиста Эшли Вэнса, где говорилось, что США в настоящее время могут производить около 20 тысяч дронов в год, в то время как Китай уже производит 20 тысяч беспилотников в день.

Ранее Илон Маск заявил, что победителем в войнах будущего будет тот, чьи дроны окажутся лучше дронов противника. Он объяснил, что значение будет иметь «количество произведенных за месяц дронов, умноженное на средний коэффициент уничтожения». По его словам, победителем будет тот, у кого этот коэффициент будет выше.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Глава офиса Зеленского высказался о его визите в США. Тот представлял американской власти свой «план победы»

      Жительница ДНР рассказала об убийстве ее родителей военным ВСУ

      Россия резко нарастила вывоз подсолнечного масла

      Поставки российских товаров в Индию резко снизились

      Тарасова заявила об отсутствии футбола в России

      Турист в Сочи упал с моста в реку и получил серьезную травму головы

      Стали известны подробности уничтожения эшелона ВСУ

      Маск предрек битвы роев дронов в будущем

      Украина решила защитить Ровенскую АЭС

      Военкор Стешин объяснил успех ВС России в Донбассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше