Маск предрек битвы роев дронов в будущем

Маск: в будущем начнутся битвы роев дронов, которые поразят воображение

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в скором будущем начнутся битвы «роев дронов». Об этом он написал в своей социальной сети X (бывшая Twitter).

«Грядут битвы роев дронов, которые поразят воображение», — говорится в публикации.

Таким образом предприниматель ответил на публикацию американского журналиста Эшли Вэнса, где говорилось, что США в настоящее время могут производить около 20 тысяч дронов в год, в то время как Китай уже производит 20 тысяч беспилотников в день.

Ранее Илон Маск заявил, что победителем в войнах будущего будет тот, чьи дроны окажутся лучше дронов противника. Он объяснил, что значение будет иметь «количество произведенных за месяц дронов, умноженное на средний коэффициент уничтожения». По его словам, победителем будет тот, у кого этот коэффициент будет выше.