Мишустин прибыл в Иран с официальным визитом

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Иран с официальным визитом, в рамках которого он проведет переговоры с высшим руководством страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров России.

«Планируется рассмотреть весь комплекс вопросов российско-иранского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, включая реализацию крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, образования и других сферах», — утверждается в сообщении пресс-службы.

В ходе визита глава российского правительства намерен встретиться с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

О запланированной поездке Мишустина в Иран стало известно 29 сентября.

Ожидается, что это будет первая встреча представителей власти России и Ирана на таком высоком уровне после избрания нового иранского президента.