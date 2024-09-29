Премьер-министр России Мишустин 30 сентября посетит Иран с официальным визитом

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Иран с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

По данным агентства, премьер прибудет в Тегеран 30 сентября, где состоятся переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом.

На встрече планируется обсудить весь комплекс российско-иранского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Особое внимание будет уделено реализации крупных совместных проектов в области транспорта, промышленности, энергетики, сельского хозяйства и других сферах. Отмечается, что эта встреча станет первой для России и Ирана на таком высоком уровне после избрания нового иранского президента.

Ранее сообщалось, что министр энергетики Ирана Аббас Алиабади предложил связать энергосети арабских стран и России.