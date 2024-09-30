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18:09, 30 сентября 2024Экономика

Глава Мосбиржи ушел в отставку

Наблюдательный совет Мосбиржи отправил в отставку предправления Денисова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Нынешний председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов с 30 сентября уходит в отставку. О соответствующем решении, принятом наблюдательным советом компании, сообщает сайт площадки. Причины увольнения топ-менеджера не указываются.

На время выбора кандидата и принятия решения о новом назначении управлять Мосбиржей станет действующий руководитель Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков. Завтра, 1 октября, наблюдательный совет НРД рассмотрит вопрос о его освобождении с текущей должности.

В сообщении торговой площадки на сайте раскрытия информации утверждается, что Жидков назначен предправления Мосбиржи со 2 октября 2024 года до 31 марта 2025 года. Денисов занимал должность с 16 мая 2019-го.

Ранее сообщалось, что группа «Московская биржа» собирается оспорить введенные в июне санкции США и начала готовить линию защиты. Самым заметным следствием санкций против Мосбиржи стало прекращение торгов долларом США и евро.

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