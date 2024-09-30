Россиянка поверила «сотруднику» Департамента ЖКХ и потеряла квартиру

В Оренбурге пенсионерка лишилась квартиры, поверив «сотруднику» Департамента ЖКХ

63-летняя жительница Оренбурга лишилась квартиры, поверив, что говорит с сотрудником Департамента жилищных хозяйства (ЖКХ). Детали произошедшего приводит пресс-служба местного управления МВД.

Аферисты связались с пенсионеркой по мессенджеру. От лица Департамента ЖКХ женщине сообщили, что ее квартира якобы попала в руки злоумышленников. Защитить ее от чужих посягательств, по словам махинаторов, можно, поменяв кадастровый номер, для чего требуется продать квартиру. Оренбурженка последовала указаниям мошенников и заключила сделку купли-продажу. Выручку она перечислила на «безопасный» счет, за которым скрывались реквизиты аферистов.

После денежного перевода преступники перестали выходить на связь. Осознав, что столкнулась с мошенничеством, россиянка обратилась в полицию. Ущерб составил 1,69 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в ловушку аферистов попала жительница Нижегородской области. Доверчивость пенсионерки обошлась ей в 5,8 миллиона рублей.