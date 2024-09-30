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17:49, 30 сентября 2024Экономика

Россиянка лишилась жилья и влезла в долги из-за мошенников

Жительница Нижегородской области продала жилье и отдала мошенникам 5,8 млн руб.

Фото: Stage65 Porduction / Shutterstock / Fotodom

Жительница Канавинского района Нижегородской области продала квартиру и влезла в долги под влиянием телефонных мошенников. Об этом стало известно «МК».

С 68-летней россиянкой связался неизвестный, представившийся сначала сотрудником почты, а затем полицейским. Женщина доверилась собеседнику и по его указаниям продала квартиру, а также взяла три кредита на общую сумму 500 тысяч рублей. Полученные средства в размере 5,8 миллиона рублей она перевела на счет мошенников. Они общались с потерпевшей три недели и убедили ее никому не сообщать об этих беседах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Москвы доверилась телефонным аферистам и лишилась 36 миллионов рублей. Чтобы отдать мошенникам нужную сумму, она продала жилье и оформила кредиты.

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      Александра Качан
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