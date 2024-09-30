Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:06, 30 сентября 2024Экономика

Москвичам назвали последний день теплой погоды

Синоптик Позднякова: 3 октября станет последним днем теплой погоды в Москве

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Четверг, 3 октября, станет последним днем теплой погоды в Москве и области. Такую дату назвала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

В этот день, по словам синоптика, воздух прогреется до плюс 19-21 градуса — это на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Аналогичная погода ожидается во вторник и среду, 1 и 2 октября.

«На этой неделе погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. Это будет холодный антициклон, и до пятницы включительно у нас погода с переменной облачностью без осадков. Ночи будут прохладными, преобладающие температуры в Москве, это в ночные часы, плюс 7-9 градусов. По региону — плюс 5-11 градусов», — рассказала Позднякова.

В пятницу на погоду будет влиять ложбина северного циклона — в Москве пройдут кратковременные дожди, но ночи станут теплее — плюс 10-12 градусов в столице и плюс 7-12 градусов в области. Дневная температура, наоборот, понизится — 4 октября ожидается от плюс 15 до плюс 18 градусов.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о резком похолодании в Москве. По прогнозам синоптика, температура воздуха в столице понизится на 7-8 градусов, до плюс 12-14 градусов Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин выступил с обращением к россиянам по поводу СВО. Что он сказал?

      Звезда «Аншлага» рассказал о жесткой цензуре

      Стали известны сроки возможного начала наземного вторжения Израиля в Ливан

      В России появится единый центр для производства морских дронов

      Суд арестовал недвижимость и 100 миллионов рублей экс-главы управления Минобороны

      После взрыва на железнодорожном мосту под Самарой возбудили дело

      Инстасамка показала откровенное фото с мужем

      Мировые банки рекордно вложились в борьбу с изменением климата

      Защита экс-мэра Сочи объяснила необходимость отпустить его из-под ареста

      Беженцы с Украины помогли Европе решить одну экономическую проблему

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше