Москвичам назвали последний теплый день в году

Синоптик Ильин: окончательное похолодание в Москве ожидается после 12 октября

Окончательное похолодание в Москве ожидается после 12 октября. Последний теплый день в году жителям столицы назвал эксперт прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам синоптика, в ближайшие дни, напротив, прогнозируется потепление. Так, во вторник, 1 октября, воздух прогреется до 15-17 градусов, в среду, 2 октября — до 18-20 градусов, а в четверг, 3 октября, до 19-21 градуса. Ильин отметил, что такие показатели являются аномально высокими и превышают климатическую норму для этого периода. Между тем к субботе, 5 октября, вновь похолодает, вероятность дождей при этом вырастет.

«Температура воздуха в пятницу уже днем понизится до 13-18. Окончательное похолодание до температуры от семи до 12 градусов, скорее всего, произойдет после 12 октября», — поделился информацией специалист.

Ранее в сентябре научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что бабье лето в Москве может наступить в октябре.