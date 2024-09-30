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20:42, 30 сентября 2024Интернет и СМИ

Мужчинам назвали три суперпродукта против облысения

Врач Гандельман заявил, что против облысения помогают сухие водоросли спирулина

Фото: Freepik

Кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов назвали мужчинам три суперпродукта против облысения. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале они заявили, что в борьбе с выпадением волос помогают сухие водоросли спирулина, гусиная печень и растительное масло. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что в 100 граммах сухих водорослей спирулина содержится 3,5 суточной нормы магния. По его словам, именно дефицит магния нередко приводит к потере волос. «Выяснилось, что магний участвует в росте волос, поэтому его достаточное количество обеспечивает полное восстановление шевелюры», — подчеркнул медик.

Продеус, в свою очередь, отметил, что гусиная печень является рекордсменом по содержанию железа. «Мы всегда рекомендуем людям, у которых плохо растут волосы или выпадают, проверять уровень железа. Без железа нет нормального питания волосяного фолликула и нет возможности роста», — пояснил врач.

По словам Коновалова, снижает риск облысения наличие в рационе подсолнечного масла благодаря содержанию в нем витамина Е. «Витамин Е улучшает кровоснабжение фолликула, из которого растет волос», — объяснил медик.

Ранее Продеус назвал неожиданные причины выпадения волос. Врач рассказал, что причиной выпадения могут быть проблемы с щитовидной железой, а также частое расчесывание.

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      Олег Давыдов
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