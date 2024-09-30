На Украине задержали поджигателей автомобилей военных

СБУ задержала в Ивано-Франковской области поджигателей автомобилей военных

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Ивано-Франковской области поджигателей автомобилей украинских военных. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

«Фигурантами оказались 24-летняя местная жительница и ее 40-летний сосед, искавший быстрого заработка в интернете. В результате на женщину вышел враждебный представитель и предложил деньги в обмен на сотрудничество», — говорится в публикации.

В СБУ добавили, что задержанным предъявлены обвинения по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное повреждение имущества путем поджога). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее бойцы ВСУ из Киева пригрозили превратить поджигателей автомобилей в «бесплатных рабов» и отправить их на фронт. По информации прессы, украинские военнослужащие в больших городах начали выставлять ночные патрули, чтобы предотвращать поджоги.