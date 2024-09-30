На Японию обрушатся два мощных тайфуна

TJT: два мощных тайфуна приближаются к Японии

Два мощных тайфуна под названием Jebi и Krathon движутся по направлению к Японии. Об этом страну предупредило местное метеорологическое агентство, передает The Japan Times (TJT).

Тропический шторм Jebi направляется к архипелагу Огасавара. Согласно прогнозам, к вечеру он подойдет ближе к островам. Ведомство предупреждает о возможных оползнях и высоких волнах. Сейчас давление в центре тайфуна составляет 998 гектопаскалей, а максимальные порывы ветра — 108 километров в час. Ожидается, что Jebi двинется на север, пройдет недалеко от региона Канто во вторник, а затем продолжил удаляться от острова Хонсю.

Тайфун Krathon находится между Тайванем и Филиппинами и приближается к Японии. К выходным он достигнет островов Сакисима префектуры Окинава. Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей, а скорость порывов ветра — 252 километра в час. Во вторник шторм немного усилится.

Ранее в сентября тропический шторм «Элен» обрушился на юго-восток США.