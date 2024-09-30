Украинский министр попал в опалу из-за ядерного вопроса

FT: руководство Украины недовольно министром энергетики Галущенко

Чиновники в политическом руководстве Украины критикуют нынешнего министра энергетики страны Германа Галущенко. Об этом сообщает издание Financial Times.

По информации издания, госслужащие недовольны украинским главой ведомства из-за его желания увеличить темпы строительства крупных и дорогостоящих ядерных реакторов вместо небольших электростанций. Возведение первых занимает до нескольких лет.

Строительство министерством энергетики малых электростанций началось лишь в этом году. Однако, по информации Financial Times, планы по их сооружению не показывают из соображений безопасности.

Ранее экс-руководитель национальной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему Украины под свой контроль. По его словам, подобный подход может привести к краху энергосистемы.