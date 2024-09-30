На журналиста российского телеканала напали в Битцевском лесу

Неизвестные напали на корреспондента «360» Молочко в Битцевском лесу

Неизвестные напали на корреспондента Александра Молочко в Битцевском лесу в Москве. Об этом говорится на сайте канала.

Сообщается, что съемочная группа приехала в ответ на обращение местных жителей, которые пожаловались на подготовку к сносу дома 1920 года постройки.

Отмечается, что несколько мужчин обступили Молочко и попытались его избить. Представители «360» заявили, что после случившегося обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что экстрасенс Анатолий Кашпировский вместе со своими сотрудниками напал на корреспондента издания Shot. Жена экстрасенса попыталась выбить телефон из рук журналиста.

До этого стало известно, что на съемочную группу «Известий» напали в доме немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба. Отмечалось, что неизвестный мужчина начал выхватывать и ломать оборудование сотрудников СМИ.