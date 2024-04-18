На российских журналистов напали в доме любовницы американского миллиардера

На съемочную группу «Известий» напали в доме любовницы миллиардера Хауба

На съемочную группу издания «Известия» напали в доме любовницы немецко-американского миллиардера Карла-Эривана Хауба во время выполнения ими редакционного задания. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Сообщается, что журналисты приехали на съемку в дом Вероники Ермиловой, которую называют любовницей Хауба.

«Из квартиры Ермиловой вышел мужчина, стал себя агрессивно вести, обвинять журналистов в незаконном проникновении и кидаться на них. Он начал выхватывать оборудование и ломать его», — говорится в сообщении. При этом напавший ну журналистов мужчина заявлял, что ничего не знает о миллиардере.

В результате, отмечает РЕН ТВ, съемочное оборудование было повреждено. На место происшествия вызвали полицию.

Ранее немецкий телеканал RTL заявил, что миллиардер Карл-Эриван Хауб, владевший сетью компаний OBI, жив. Сообщалось, что он живет в Москве с любовницей, которая на 20 лет моложе Хауба.

В 2018 году предприниматель пропал на лыжном курорте в Альпах. В 2021 году суд признал, что Хауба не стало.

