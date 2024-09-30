Названы способы снизить холестерин без лекарств

Гастроэнтеролог Жаровская призвала есть больше зелени для снижения холестерина

Из-за большого количества углеводов в меню современного человека растет количество людей с повышенным уровнем холестерина, рассказала гастроэнтеролог Татьяна Жаровская. В интервью радио Sputnik она назвала способы снизить холестерин без лекарств.

В первую очередь врач призвала включить в рацион как можно больше овощей и зелени. Она объяснила, что ежедневно необходимо съедать минимум 400 граммов свежих овощей и зелени, но не более 150-200 граммов ягод и фруктов. В этих продуктах содержатся растворимые пищевые волокна, связывающие избыток жирных кислот, объяснила Жаровская.

Также она рекомендовала минимизировать количество продуктов с насыщенными жирами — яиц, свинины. Так, по ее словам, в день можно съесть одно яйцо, а красное мясо допустимо максимум два раза в неделю. Птицу и рыбу можно есть каждый день, но без кожи, уточнила доктор.

Снижать холестерин помогают цельнозерновые продукты, цельнозерновой или ржаной хлеб. Это могут быть не слишком сладкие фрукты и ягоды: кисло-сладкие яблоки, фейхоа, что-то из цитрусовых, голубика, клюква, брусника, черника Татьяна Жаровская гастроэнтеролог

Врач также рекомендовала добавить в меню полиненасыщенные жирные кислоты и продукты, богатые витаминами группы В: растительные масла, жирную рыбу, мясные субпродукты и бобовые.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала яйца опасными для некоторых людей. По ее словам, стоит отказаться от яиц при повышенном холестерине и аллергии.