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03:56, 23 сентября 2024Забота о себе

Врач предупредила об опасности яиц для некоторых людей

Врач Сухорукова: стоит отказаться от яиц при повышенном холестерине и аллергии

Фото: Mustafa Bashari / Unsplash

Аллергикам, а также людям, страдающим повышенным холестерином или панкреатитом в стадии обострения, рекомендуется отказаться от употребления яиц. Об опасности данного продукта для некоторых людей предупредила в разговоре с РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Она указала, что яйца являются высокоаллергенным продуктом, и они противопоказаны пациентам, у которых наблюдается аллергия на куриный белок. Кроме того, с осторожностью следует употреблять яйца при заболеваниях печени и желчного пузыря, так как желток оказывает желчегонное действие и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни.

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«Яйца также нельзя употреблять тем, у кого сильно повышен холестерин. С одной стороны, в яйце содержится холестерин, скомпенсированный лецитином. На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно», — объяснила врач.

Сухорукова предупредила, что диабетикам стоит с осторожностью относиться к употреблению яиц, потому что их сосуды, как правило, уже поражены сахаром, в них имеются повреждения, поэтому риск развития атеросклероза у них значительно выше.

Ранее диетолог Марина Хоркавая предупредила, что традиционная окрошка на квасе может быть опасна для некоторых людей. Эксперт объяснила, что сочетание кваса с картофелем повышает аппетит, поэтому окрошку лучше не есть во время похудения.

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      Маргарита Пименова
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