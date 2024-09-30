Неизвестные ограбили бутик Louis Vuitton в центре Парижа

BFMTV: неизвестные ограбили бутик люксового бренда Louis Vuitton в центре Парижа

Неизвестные ограбили бутик модного дома Louis Vuitton в центре Парижа. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел в понедельник рано утром. Злоумышленники проникли в магазин, расположенном на бульваре Сен-Жермен. Когда сотрудники прибыли на место преступления, они обнаружили, что входная дверь бутика была снята с петель, а окно полностью разбито. Кроме того, правоохранители заметили на земле следы шин.

Согласно источнику, украдено около сотни различных товаров люксового бренда. Общая сумма ущерба в настоящий момент не уточняется.

В июне также сообщалось об ограблении магазина Chanel в Париже. Тогда четверо неизвестных на автомобиле протаранили витрину и проникли в здание. Преступники несколько сумок и подожгли машину.